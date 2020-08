Fares corre verso la Fiorentina. È la volta buona dopo anni di corteggiamenti?

Il futuro di Dalbert sarà con tutta probabilità altrove, dopo una stagione tra i soliti alti (pochi) e bassi (più frequenti) che hanno caratterizzato la stagione dell’esterno di proprietà dell’Inter. Per questo, in casa viola, è risbucato il nome di Fares (LA SCHEDA). Il laterale della Spal è stato costretto per praticamente tutta la stagione ai box dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro maturata lo scorso agosto. Proprio il club di Ferrara ha risentito enormemente dell’assenza di Fares, vero punto di forza insieme a Lazzari nella Spal che ha ottenuto la doppia salvezza consecutiva in Serie A sotto la guida di Semplici, attirando l’interesse delle big italiane. Eppure l’alegerino era già stato ad un passo dal vestire la maglia viola proprio prima di passare alla Spal, un corteggiamento dunque che ha radici non proprio recentissime. A colpire dell’ex giocatore del Verona è la forza abbinata alla progressione, pur non facendo saltare gli equilibri della sua zolla di campo, oltre alla duttilità. Corre, crossa, dribbla, tutte caratteristiche che sono andate perdendosi nel calcio degli ultimi anni, specie in Italia. Di conseguenza, la Fiorentina di Iachini sarebbe sicuramente più propositiva sul lato sinistro rispetto all’attuale stato. Stasera intanto sfruttando l’impegno dei gigliati al Mazza verranno approcciati i discorsi per l’eventuale trattativa. Che sia la volta buona per vedere Fares a Firenze?