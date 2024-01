Le immagini del primo allenamento di Faraoni. Scelto il numero di maglia

Dopo l’arrivo in città nella giornata di ieri, Faraoni non ha perso tempo e già nella mattinata odierna ha avuto modo di allenarsi insieme al resto dei compagni. Come testimoniano le foto targate ACF e postate sugli stessi canali social...

Dopo l'arrivo in città nella giornata di ieri, Faraoni non ha perso tempo e già nella mattinata odierna ha avuto modo di allenarsi insieme al resto dei compagni. Come testimoniano le foto targate ACF e postate sugli stessi canali social della società viola, il calciatore è già a piena disposizione del mister. Non a caso, Italiano lo ha subito convocato per la sfida di domani contro l'Udinese. Sempre da un video sui canali social della Fiorentina, si apprende che Faraoni ha scelto il numero 22. Questo il post: