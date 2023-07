Fantini: “Tra Cabral e Jovic scelgo il primo. Zapata? L’ideale per Italiano”

Poi sull'attacco

"L’attaccante è il ruolo che la Fiorentina dovrebbe andare a ritoccare. Fossi in Italiano darei la priorità ad uno solo, mettendo in chiaro i ruoli. Non ripeterei il dualismo che si è visto l’anno scorso. Io tra Jovic e Cabral tengo il brasiliano. Per me è lui il titolare della Fiorentina. Cabral ci mette tutto quello che ha, mentre Jovic mi dà sempre l’idea di essere svogliato. Questa ovviamente è la mia idea, da esterno. Per come gioca Italiano per me la Fiorentina ha bisogno di qualcosa di diverso. Mi piace molto Nzola. Ho sentito anche che l’Atalanta è pronta a far partire Zapata. Certo, la tenuta fisica è un’incognita, ma è un giocatore devastante. Potrebbe fare la differenza e sarebbe il giocatore ideale per Italiano".