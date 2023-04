Fantini: “Cabral titolare anche nella prossima stagione. Sulla Coppa…”

Sulla Coppa Italia

"Sono convinto che la Fiorentina voglia lottare su tutti e tre i fronti fino alla fine della stagione e contro la Cremonese tornerà immediatamente ad essere se stessa. Insidie maggiori? Che i grigiorossi diano il tutto per tutto in questa partita, anche se già in campionato nelle ultime gare ha fatto molto meglio. Quando la partita diventa secca le carte cambiano. In una partita secca la Fiorentina può giocarsela con tutte, quindi penso che possa arrivare a vincere la Coppa Italia".