G. Falcao a sorpresa: “Il Napoli sta pensando solo ad un allenatore: Gasperini”

Il patron del Napoli ha individuato il sostituto di Spalletti in caso di seperazione

Giuseppe Falcao ha parlato a Il Diabolico e Il divino della possibile separazione tra Spalletti e il Napoli, con il candidato principale alla panchina che non sarebbe Italiano: "Se Spalletti e De Laurentiis non dovessero riuscire a ricomporre il loro rapporto, sarebbe probabile una separazione alla fine della stagione, con il Napoli che rimarrebbe senza allenatore. In tal caso il Napoli starebbe pensando solo ad un nome per la panchina, Gasperini".