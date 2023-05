Facchetti jr: “Italiano forse non si sposerebbe con la pressione di Milano”

Sulla Fiorentina in finale: "La Coppa Italia prima era snobbata. Era il trofeo delle riserve. Da un po' di anni invece ha attirato un pubblico maggiore. La formula può essere cambiata, ma è avvincente. La finale sarà bella, la Fiorentina non è li per caso. Entrambe le squadre ci tengono molto, e sarà una partita aperta. Anche la Fiorentina ha avuto alti e bassi. Ha puntato sulle coppe, anche a Basilea non era così facile . Dopo aver perso all'andata una partita in controllo. Mi sembra una stagione positiva. Italiano lo seguivo già dalla Spezia, è una Fiorentina da prendere con le pinze. Castrovilli è uno dei migliori italiani, ha grandi qualità. Mi piacerebbe vederlo a Milano. Italiano non so se reggerebbe il peso della pressione di Milano"