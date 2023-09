Fabbri: “Al Viola Park sembra l’America, ma Commisso ha il pallino dello stadio”

Il nuovo centro sportivo della Fiorentina, il Viola Park, "è una struttura bellissima, anche io ho saputo dell'invito per il prossimo 11 ottobre per l'inaugurazione, mi auguro che venga vissuto e goduto da tutti, sembra di essere in America. La cosa che mi ha stupito di più è che c'è un bar con circa dieci televisori da settanta pollici, in stile americano. Lì ti fa capire quanto Commisso sia americano". Lo ha detto il pesista azzurro e tifoso viola Leonardo Fabbri, a margine della partenza della gara podistica non competitiva "Corri la vita", in programma quest'oggi a Firenze. Parlando delle prospettive della Fiorentina con Rocco Commisso come presidente, Fabbri ha spiegato: "Sicuramente c'è un bel futuro, mi piacerebbe che lo accontentassero" per la realizzazione "di questo benedetto stadio nuovo, almeno sarebbe più tranquillo perché è proprio un suo pallino e lo turba. Ha voglia di fare e di vincere, sicuramente non sono preoccupato". (ITALPRESS)