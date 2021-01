Lo aveva detto qualche settimana fa, lo ha ripetuto al Corriere dello Sport. L’allenatore del Benevento Filippo Inzaghi ha escluso la Fiorentina dalla lotta per la salvezza: “Torino e Fiorentina sono lì per sbaglio, non le conterei per la lotta per non retrocedere. Questo però fa capire quanto sia corta la classifica” il suo commento.