Graziani: “Da tre partite regaliamo il primo tempo. Montolivo? Doveva farsi sentire prima…”

L’ex campione viola Ciccio Graziani a Radio Bruno:

Nelle ultime tre partite abbiamo sempre regalato un tempo, questo non va bene in termini di approccio. Ho parlato oggi con Antognoni, mi ha rassicurato sulla situazione. Mercato? Devono prima essere venduti gli esuberi, sennò è impossibile operare. Certo, operazione al minimo potranno essere fatte. Ma alcuni giocatori vanno ancora visti, penso a Pedro e Zurkowski. A gennaio serve un centrocampista, poi dipende dal brasiliano ma sennò potrebbe servire anche una punta. Montolivo (che ha annunciato il ritiro)? Non capisco alcune cose, doveva farsi sentire prima o chiedere di andare da un’altra parte. E’ stato un buon giocatore, ha raggiunto pure alti livelli ma avrebbe dovuto reagire prima.