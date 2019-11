Montolivo: “Mi hanno condannato a smettere, non doveva finire così”

Riccardo Montolivo, ex giocatore di Milan, Atalanta e Fiorentina ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport-Stadio. Insieme al direttore Ivan Zazzaroni, ripercorre le ultime tappe della sua carriera e gli avvenimenti che lo hanno condotto al ritiro dal calcio giocato. Aneddoti di campo fanno emergere un pessimo rapporto con Leonardo e Maldini ed anche con Gattuso e Mirabelli. Quest’ultimi, secondo Montolivo, colpevoli di averlo posto ai margini della rosa e messo in secondo piano addirittura rispetto ad alcuni giovani della Primavera. “L’esclusione dalla tournée? I dati di Milan Lab confermarono la mia ottima condizione, ma evidentemente non era questo il problema. La decisione mi venne comunicata dal team manager, con un sms il giorno prima della partenza. Ne ho parlato anche con Leonardo e Maldini, tutti mi dissero che ero diventato la terza scelta, che dovevo capire. Ma era un senso di ignavia, la cosa che più mi deprimeva. Poi, dopo l’episodio di Milan-Fiorentina, mi è sembrato chiaro che non fossi più la terza scelta. Forse ero diventato la nona”.

«Mi facevano allenare da solo, partecipavo solo al torello. Nelle partitelle tra la prima squadra e le riserve giocavo sempre con le seconde e venivo impiegato in tutti i ruoli tranne nel mio» aggiunge l’ex centrocampista. Specificando che dopo anni di inattività senza scendere in campo, nessuna squadra si è fatta avanti con una proposta seria.

«Mi hanno condannato a smettere. E non ho avuto neppure la possibilità di salutare i tifosi dopo sette anni».

