F. Comuzzo: “Non mi aspettavo l’esordio, vi racconto il suo arrivo a Firenze”

"Io e lui abbiamo iniziato a giocare assieme a 6 anni, lo abbiamo fatto nel Tricesimo. Dopo 4 anni siamo passati all'Udinese e successivamente al Pordenone. Poi è arrivata la Fiorentina, i due club hanno buoni rapporti e siamo arrivati a Firenze. Io li ci sono rimasto un solo anno, non giocavo. Non ci aspettavamo l'esordio domenica, anche se Pietro era andato in panchina tutte le partite. Eravamo felicissimi per lui. So bene quali sono i pregi, e le problematiche in campo di mio fratello. Ma per me non era un avversario come gli altri"