F. Casini: “Funaro o Schmidt, occorre recuperare il rapporto con la Fiorentina”

L'ex sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini , eletto in Consiglio comunale a Firenze, ha risposto in una nota diffusa dall'Ansa sulle sollecitazioni in merito al ballottaggio per il ruolo di sindaco tra Funaro e Schmidt:

"Se si vuole essere amministratori lungimiranti occorre mettere sul tavolo oggi le premesse e le condizioni per governare le sfide dei prossimi anni, sfide complesse come affrontare i tagli di bilancio ai Comuni, le grandi opere come aeroporto o Alta velocità, lo stadio di Firenze dove occorre rintracciare 100 milioni e recuperare il rapporto con la Fiorentina, vincere la sfida di una mobilità e dei trasporti più efficiente, lavorare per rendere Firenze una città più sicura e con più decoro. Per questo uscirei dalla matematica e rientrerei nella politica più alta e mi porrei, fossi nei candidati al ballottaggio, anche il tema di come ritrovare sintonia degli elettori che non ti hanno votato al primo turno, aprendo un ragionamento ad altri schieramenti. La storia insegna che al ballottaggio si tira una riga, si riparte da zero, e l'esperienza insegna che i ribaltoni anche clamorosi ci sono ad ogni tornata. Entrambi i candidati sono molto lontani dal 50% al primo turno", "ci piace anche la matematica ma oggi siamo disponibilissimi a parlare di Firenze e di politica". (ANSA).