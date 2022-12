Ex procuratore Borja: “A Mayoral piaceva tanto la Fiorentina. Amrabat…”

Alejandro Camano , ex procuratore di Borja Valero (è lui che lo portò a Firenze) e attuale agente di Borja Mayoral, Lautaro Martinez e Hakimi, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole su Amrabat e il Marocco: "Il Marocco è una squadra forte. Tutti i calciatori della rosa che giocano in Europa sono di livello. Amrabat? Credo che la Fiorentina abbia un giocatore molto forte. Adesso deve pensare solo alla Nazionale, ma dopo deve adattarsi ad una situazione diversa di giocare. È lui che deve decidere sul suo futuro. Prenderà la decisione che lo renderà più felice".

Sul mercato e Borja Mayoral

"Sarà un mercato molto importante, perché i grandi calciatori hanno valutazioni alte. La Fiorentina deve portare i giocatori che fanno felici i tifosi, ma non è un lavoro facile. In viola hanno sempre lavorato tante persone molto professionali. Borja Mayoral? A lui piaceva tanto la Fiorentina, ma il pensiero del Real Madrid era molto importante. Era alla Roma in prestito e la situazione non era semplice.