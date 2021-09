Ex Primavera, eurogol di Fruk nella Serie A croata

Bellissima rete del giovane trequartista

Non solo Niccolò Pierozzi, la giornata di oggi sembra essere piuttosto fortunata per gli ex Primavera della Fiorentina. Toni Fruk, giovane trequartista Viola in prestito all'HNK Gorica, ha infatti firmato uno splendido gol nel match contro il Rijeka. Il classe 2001 ha insaccato una spettacolare pennellata di sinistro da fuori area al 90' che è valsa il 3-3. Purtroppo per lui, però, 2 minuti dopo il Rijeka si è riportato in vantaggio e la gara è finita 4-3.