Pro Patria KO. Ma il baby Viola Pierozzi segna il primo gol da professionista

Prima gioia fra i professionisti per il giovane talento frutto del vivaio Viola

Difficilmente Niccolò Pierozzi, giovane calciatore Viola in prestito alla Pro Patria, scorderà questo week end. Nonostante i tigrotti siano usciti sconfitti per 2 a 1 in casa contro la capolista Padova, l'esterno ha segnato il suo primo gol da professionista. Per lui, si tratta della prima stagione in assoluto nel campionato di Serie C.