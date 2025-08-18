Ex obiettivi, Rafa Mir saluta il Siviglia in prestito con diritto

Rafa Mir cambia casacca, ma non sarà viola. L’attaccante spagnolo, accostato con insistenza alla Fiorentina durante le ultime ore del mercato invernale come alternativa a Moise Kean, ha infatti scelto di ripartire dall’Elche. Il Siviglia ha ufficializzato il trasferimento in prestito fino a giugno al club neopromosso in Liga, un’operazione che include anche un’opzione di riscatto a favore dei franjiverdi.
Per l’Elche si tratta di un colpo di grande spessore: il club biancoverde, consapevole delle difficoltà che l’attendono in una stagione complessa, punta sull’esperienza e sulla fisicità di Mir per provare a centrare l’obiettivo salvezza. L’entusiasmo intorno al nuovo arrivo è testimoniato dallo stesso comunicato con cui la società ha accolto il giocatore: “La società e i tifosi accolgono Rafa con entusiasmo, certi che il suo contributo possa fare la differenza in una stagione che si preannuncia piena di sfide”.
