Ex obiettivi, NY City: Castellanos non si tocca. Respinta l’offerta del River

Un'altra offerta respinta da parte del New York City FC per il bomber argentino Castellanos. Anche la Fiorentina ci aveva pensato a gennaio

Il New York City FC ha respinto un'altra offerta arrivata dal River Plate per il suo cannoniere argentino Valentìn Castellanos (SCHEDA GIOCATORE). Come ricorda Tuttomercatoweb.com, il calciatore era stato accostato anche alla Fiorentina durante l'ultima finestra di mercato. Dunque un'altra offerta respinta dalla squadra statunitense dopo quella arrivata negli scorsi giorni dal Palmeiras.