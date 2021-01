Ex bomber russo su Kokorin: “Fiorentina scelta giusta per rilanciarsi. Occhio all’inizio difficile”

L’ex attaccante dello Spartak Mosca Valery Shmarov ha commentato l’arrivo alla Fiorentina di Kokorin al portale Sovetsky Sport. Questa l’opinione dell’ex bomber sulla scelta del suo connazionale :

Penso che sia una scelta giusta, doveva cambiare aria per rilanciarsi. Tutti sanno che è un giocatore forte, ma qui allo Spartak non ha funzionato. Nessun può dire se sia pronto per il campionato, anche perché questa sarà la sua prima esperienza lontano dalla Russia. Abbiamo visto l’esempio di Smolov (che non si è inserito al Celta Vigo, ndr), che è socievole, parla inglese ma non si è adattato. Se Kokorin riuscirà a mostrare le proprie qualità in campo e a superare se stesso, tutto diventerà più semplice per lui. Deve dimostrare carattere e motivazione. Credo che il suo inizio sarà complicato perché non sappiamo in che stato di forma si trovi e perché il campionato italiano rappresenta un cambiamento importante. Se ha un carattere forte? Andrebbe chiesto a lui.