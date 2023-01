Ex all. Cerofolini: “Gollini via? Nessun problema. Per crescere bisogna giocare”

Rodolfo Vanoli , ex allenatore di Cerofolini al Bisceglie in Lega Pro nel 2019, ha parlato a Radio Bruno:

"La Fiorentina l'ho vista anche di recente, con la Salernitana al Franchi. Italiano non sta riuscendo a lavorare come l'anno scorso, vedo difficile un approdo nelle coppe. Cerofolini? Michele era molto giovane, veniva da un bellissimo campionato nella Primavera della Fiorentina ma non era facile inserirlo subito. Lui da grande lavoratore si allenava al massimo e mi dimostrava di meritare la mia fiducia. Poi ha avuto un infortunio che ne ha un po' rallentato la crescita. Sarei felice se domani facesse il suo esordio. Se può essere lui il secondo in caso di partenza di Gollini? Sì, certo, i giovani crescono solo se dai loro fiducia. Bangu? Aveva delle qualità importanti, ma gli è mancata un po' di fisicità per fare la differenza anche tra i grandi. Forse è stato anche poco cattivo".