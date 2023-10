Ex ag. Gonzalez: “Valore? Impossibile darglielo, non è ancora al suo massimo”

Non sono bastati 40 milioni al Brentford per strappare Nico alla Fiorentina: dopo quella che per il suo ex agente sarà la stagione più importante della sua carriera, la quotazione sarà più chiara

Redazione VN

Intervenuto a Sportitalia, l'ex agente di Nico Gonzalez Rafael Stancacelli ha parlato del numero 10 della Fiorentina:

“Io continuo a vedere le sue prestazioni. Ho ancora il suo numero di telefono e sarei contentissimo se una volta mi chiamasse. Ma purtroppo da quel momento non lo ha più fatto. Sento spesso José Titolo, il suo agente attuale. Lui come Mutu? Non faccio paragoni perché ogni giocatore ha le sue caratteristiche. Credo che questa sia la stagione più importante della sua carriera. L’anno scorso ha dimostrato inoltre di avere un grande carattere: a novembre si era infortunato e Scaloni non lo aveva potuto convocare per i Mondiali, vinti proprio dall’Argentina. Per chiunque è una botta psicologica difficile da superare. Invece abbiamo visto tutti come ha risposto sul campo, si è preso la Fiorentina sulle spalle“.