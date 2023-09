Evacuo: “Non aspettatevi mai 20 gol da Nzola, ma Italiano sa come usarlo”

"Il punto di ieri è un buon punto se astraiamo dal contesto, certo per come è andata la partita è un peccato per la Fiorentina non averla portata a casa. Nzola? Io l'ho conosciuto quando le sue erano solo grandi prospettive. Si è meritato la Fiorentina, ma le aspettative rispetto allo Spezia sono maggiori e in special modo dopo il dualismo Jovic-Cabral dello scorso anno. Italiano sa quali sono le sue potenzialità, si parla di un giocatore funzionale, mentre dal punto di vista realizzativo bisogna chiedere qualcosa anche agli altri perché io M'Bala non lo vedo un giocatore capace di fare 20 gol. La punta di Italiano viene incontro, fa sponda, apre spazi, io lo vedo molto adatto e anche ieri si è comportato in questo modo. Non è un centravanti classico come potevamo essere io o Riganò".