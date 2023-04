Europa League sulla Rai, c’è l’accordo con Sky. Ma niente Conference

Ci potrebbero essere novità future sulla visibilità in chiaro delle competizioni internazionali

Per la fase finale dell'Europa League ci sono delle novità sui diritti tv. La Gazzetta Dello Sport rivela che la Rai sarebbe vicina all'acquisto di alcune partite della seconda competizione europea. Infatti vista la presenza di 2 squadre italiane è scattato l'interessa. La Rai trasmetterà la finale, e una delle 2 semifinali (l'altra sarà visibile anche su Tv8). Ma la Conference?

Per ora non ci sono novità sul tema, quindi per ora niente Fiorentina sulla Rai.