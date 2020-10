Età media Serie A: Fiorentina ancora tra le più basse, ma scala qualche posizione

La Fiorentina rimane tra le prime posizioni nella classifica delle squadre con età media più bassa in Serie A. Anche se rispetto alle scorse stagioni è scalata di qualche gradino. Dopo un mercato che ha portato in viola molti giocatori di esperienza, infatti, la squadra di Iachini non è più giovanissima e si colloca al quinto posto nella classifica stilata dal CIES, il centro statistico internazionale del calcio, che tiene conto dei giocatori schierati dai club nel corso di questo inizio di stagione. Ecco la graduatoria completa:

Milan – 24,5

Hellas Verona – 25,6

Cagliari – 25,6

Spezia – 26,3

Fiorentina – 26,7

Napoli – 27,4

Udinese – 27,4

Bologna – 27,4

Sassuolo – 27,8

Torino – 27,9

Atalanta – 28

Sampdoria – 28,2

Juventus – 28,4

Roma – 28,4

Inter – 28,7

Lazio – 28,7

Genoa – 28,8

Crotone – 29

Benevento – 29

Parma – 29,7