Esodo viola a Cremona. In 20 minuti sold out l’intero settore ospiti dello Zini

Oggi nel pomeriggio dalle 16, sono stati messi in vendita i biglietti per Cremonese-Fiorentina di Coppa Italia. I tifosi viola li hanno letteralmente polverizzati, lo stadio Zini sarà invaso da una massa viola. Infatti dalle 15.30 in poi erano ben 2000 le persone in coda su Ticketone, per acquistare un biglietto. La curva nord, la tribuna nord e i distinti nord sono esauriti. In totale saranno 3500 i sostenitori gigliati. Di cui 2465 nella curva riservata al settore ospiti. Fonte La Nazione