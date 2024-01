Esodo di tifosi viola al Mapei, il settore ospiti è sold out. I numeri

Sarà un Sassuolo-Fiorentina a fortissime tinte viola quello che andrà in scena sabato. E questo perché i tifosi della Fiorentina che raggiungeranno Reggio Emilia per l'ultima gara del girone saranno tantissimi. Sono già stati staccati, infatti, oltre 5.000 tagliandi per i tifosi gigliati. Il che significa che il settore ospiti da circa 4.000 posti è sold out e i supporter provenienti dalla Toscana andranno ad occupare anche altri settori dell'impianto.