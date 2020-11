Milan, emergenza infortuni come due anni fa: precedente positivo per la Fiorentina

Emergenza infortuni in casa Milan. Daniele Bonera ha recuperato Saelemaekers, ma dovrà fare a meno sicuramente di Leao e Ibrahimovic. Le assenze del portoghese e dello svedese potrebbero non essere le uniche. Anche Bennacer, infatti, rischia di saltare la gara di domani contro la Fiorentina per via di un problema muscolare. Se così fosse, giocherà Tonali al suo posto.

Una situazione che, per certi versi, ricorda quella del 22 dicembre 2018. Quel sabato pomeriggio Gattuso era privo degli infortunati Bonaventura, Biglia e Bertolacci e degli squalificati Kessié e Bakayoko. L’attuale tecnico del Napoli diede in spazio, in regia, al desaparecido José Mauri anziché a Montolivo. Risultato finale: 1-0, gol di Chiesa al 73′. Dribbling su Calabria, mezz’ala in quel frangente di gara, tiro di destro da fuori area e palla alle spalle di Donnarumma. Una rete bellissima. Che quel precedente possa ripetersi? Ce lo auguriamo.