Edoardo e Niccolò Pierozzi quasi “gemelli del gol”. Entrambi protagonisti in B

Prima Niccolò, poi Edoardo. La ventiseiesima giornata del campionato di Serie B ha visto grandi protagonisti i gemelli Pierozzi. Nella gara del Granillo Niccolò ha segnato il gol dell'1-0 con un bel piatto destro nella vittoria di misura per 2-1 della Reggina sul Modena, mentre Edoardo - all'esordio con la maglia del Como - è quasi entrato nel tabellino dei marcatori nel 5-1 al Cosenza. Il terzino, dopo il palo di Gabrielloni, ha calciato col destro trovando la deviazione decisiva di D'Orazio che gli ha negato la gioia personale ma non quella di squadra. Due "Viola in Prestito" sugli scudi.