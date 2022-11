Ecco Jonathan, sprazzi del vero Ikonè, alla ricerca della continuità

Jonathan Ikonè potrebbe essere finalmente un'arma in più per la viola.

Gli infortuni di Nico Gonzalez e Riccardo Sottil stanno pesando sulla stagione viola, ma forse stanno aiutando a crescere Jonathan Ikonè. Il francese arrivato a gennaio scorso per 15 milioni di euro dal Lille, ha avuto mesi difficili a Firenze. L'acuto di Napoli nello scorso campionato è risultato episodico, nella testa dei tifosi rimane il gol sbagliato in Coppa Italia contro la Juve. Ma sembra che stia trovando la luce in fondo al tunnel. Alcune prestazioni negative certamente rimangono, così come alcuni gol sbagliati incredibili, vedasi Lazio e Basaksehir, ma con lo spazio acquisito per gli infortuni altrui Ikonè sta crescendo.