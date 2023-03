Ecco il nuovo Milenkovic. Il supporto di Italiano e il mental coach

Il Corriere Dello Sport parla di Nikola Milenkovic. Il serbo ha trovato un gol pesante a Sivass. Per festeggiare le 200 presenze in viola, e per chiudere la pratica turca. Il suo gol inoltre ha messo fine a un periodo non facile per lui, tra infortuni e rendimento altalenante. Italiano però non ha mai smesso di credere in lui. Anche nei momenti difficili Italiano ha sottolineato la forza dell'ex Partizan. Non a caso dopo il gol il numero 4 è andato ad abbracciare proprio il tecnico viola. Inoltre a livello mentale il ragazzo ha lavorato molto. Grazie all'ausilio di un mental coach. Infatti il serbo spesso nei pre partita si isola da tutti, un nuovo Milenkovic