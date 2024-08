Ecco Adli: il nuovo centrocampista gigliato è arrivato al Viola Park (FOTO)

Yacine Adli è arrivato a Firenze nella serata di ieri (cioè di martedì 27 agosto) e si è fermato al Viola Park per il primo contatto con il mondo gigliato. A questo punto manca soltanto l'annuncio, considerando che il calciatore franco-algerino ha già sostenuto in precedenza le visite mediche e ha tutte le documentazioni necessarie.

Annuncio che, molto probabilmente, arriverà in mattinata, rendendo ufficiale l'affare in prestito con diritto di riscatto ad una cifra che dovrebbe essere di poco superiore ai 10 milioni. L'ex Bordeaux lascia il Milan dopo due stagioni, in cui ha disputato 39 partite siglando un gol.