Szymon Zurkowski, dopo un avvio in sordina, sta cominciando ad alzare i ritmi nella sua esperienza in prestito all’Empoli in Serie B. Dopo il successo esterno sul campo del Venezia per 0-2, il polacco è stato inserito nella squadra ideale della trentaduesima giornata di campionato:

