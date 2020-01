Novantacinque milioni e centoventicinquemila euro. A tanto ammonta il valore complessivo, secondo il portale Transfermarkt, dei giocatori di proprietà della Fiorentina, ma in prestito in giro per il mondo. Tra questi, solo due sono stati prestati fino a giugno 2021, ovvero Lafont e Trovato, mentre Pedro giocherà nel Flamengo fino a dicembre di quest’anno. Tutti gli altri hanno come data di scadenza il 30 giugno 2020, data che potrebbe segnare l’entrata nelle casse viola di un discreto gruzzoletto (non mancano gli obblighi di riscatto), oppure il ritorno in rosa di risorse importanti da impiegare o da riciclare nella prossima sessione di mercato. Ecco l’elenco completo, con i valori in euro:

Lafont 12 mln

Cerofolini 275mila

Ghidotti 125mila

Rasmussen 3,5 mln

Hristov 475mila

Baroni 225mila

Pinto 200mila

Illanes 100mila

Hancko 2 mln

Diks 700mila

Ferrarini 150mila

Dabo 2,5 mln

Veretout 25 mln

Cristoforo 1,5 mln

Salifu 125mila

Lakti 125mila

Marozzi 50mila

Biraghi 12 mln

Zekhnini 850mila

Meli 150mila

Trovato 125mila

Simeone 17 mln

Pedro 15 mln

Gori 500mila

Graiciar 500mila

Longo 25mila

N.B.: Le cifre si riferiscono al valore di mercato dei giocatori, non all’esatto totale pattuito effettivamente per il loro riscatto, che potrebbe variare, anche se non in maniera eccessiva.

La Fiorentina è settima in Europa nella speciale classifica relativa al valore dell’organico in prestito, davanti all’Atalanta e dietro al Sassuolo. C’è da sperare dunque che questi giocatori convincano i rispettivi club a puntare ancora su di loro, nei casi in cui non sia già presente nel contratto un obbligo (Veretout e Simeone saranno forzatamente riscattati, ad esempio). Il mercato estivo potrebbe cominciare con un notevole tesoretto in più…

