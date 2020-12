“E’ necessario riempire di più l’area, magari con due punte. Perché non prendere Icardi?”

Il giornalista Filippo Grassia ha parlato a Radio Bruno:

“Io credo che tutti i tifosi si aspettassero almeno sei punti in tre partite, peccato che per un motivo o per un altro le occasioni, che in realtà ci sono state solo negli ultimi 25 minuti di lunedì, non siano state sfruttate. Ho visto progressi da parte della difesa con il passaggio a 4, ma Callejon gioca troppo accentrato e Ribery continua a cercare il dribbling in un momento in cui non riesce a creare superiorità numerica. In Europa le squadre giocano molto di prima, ma se non si riempie l’area allora molti propositi diventano inutili. Basti vedere il gol di McKennie ieri al Barcellona…

A Bergamo domenica si potrebbe anche cambiare disposizione in campo, magari con due punte. Bisogna approfittare del momento difficile degli orobici, si parla di Gasperini dimissionario ma la condizione fisica generale deve migliorare. Il monte ingaggi della Fiorentina è da Europa League? E’ chiaro allora che i tifosi non possono essere contenti. E i giocatori devono fare meglio, sono loro che vanno in campo. Vlahovic e Cutrone sono due che ogni tanto sul tabellino dei marcatori ci finiscono, per questo dico che bisogna farli giocare insieme. La preoccupazione per le prossime quattro partite è tanta, spesso ci troviamo di fronte ad un possesso palla veramente inutile.

Caicedo in attacco? Non mi risulta che la Lazio sia intenzionata a farlo partire. Piatek non so quanto sia meglio di Cutrone. Io punterei su Icardi, credo si possa trovare una soluzione di prestito con i francesi che sostengono il 50% dell’ingaggio. Basta giocatori sul viale del tramonto, puntiamo su un top”.

Graziani: “Cambierei subito Cutrone per Caicedo. Riprendere Pedro? Nemmeno al peggior nemico”