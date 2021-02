E intanto Maxi Olivera torna di nuovo in viola: scelto il numero di maglia

Il suo contratto con la Fiorentina scadrà il prossimo giugno, nel frattempo Maxi Olivera dopo aver terminato il prestito al Juarez è di nuovo un giocatore viola. La società ha aggiornata l’elenco dei numeri di maglia proprio in queste ore: Malcuit ha scelto il 25, l’esterno sinistro invece il 15. Queste le integrazioni comunicate in Lega Calcio in queste ore.

PRANDELLI DA’ IL VIA ALL’OPERAZIONE DI RECUPERO PER PULGAR