E’ il momento di Kean: trascinatore e bomber in Nazionale, come nella Fiorentina

Non molte le occasioni per mettersi in mostra e non a caso spesso Kean si è arrabbiato con i compagni per non aver ricevuto il pallone in mezzo all'area. Questo, soprattutto nel primo tempo, durante il quale l'attaccante gigliato ha fatto a sportellate giocando da autentica boa per favorire le percussioni dei compagni. Poi, nella ripresa, con l'Israele che concede più spazi per cercare il pareggio, Kean ha avuto più campo libero e dopo un paio di buone iniziative, ha trovato la via del gol ribadendo in rete col destro una respinta del portiere israeliano su tiro di Raspadori (62'). All'75' Kean potrebbe anche propiziare con un diagonale velenoso il 3-0 dell'Italia, firmato poi da Tonali da due passi, gol però annullato per fuorigioco dell'ex Milan. Dopo 10', Kean saluta la partita facendo spazio al subentrante Retegui.