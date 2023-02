Durante: “Cabral penalizzato dal gioco viola. Igor mi è sembrato fuori forma”

"Dodò? Ad inizio stagione non stava andando male, poi qualche infortunio ha contribuito a renderlo meno lucido. È un calciatore tecnico ed aggressivo che sopperisce con queste caratteristiche ad un fisico tutt’altro che statuario. Credo che la stagione non positivissima della Fiorentina fin qui possa, poi, aver inciso sulle sue prestazioni. Igor? E' sicuramente un giocatore che può fare la Serie A. L’ho visto un pochino in ritardo di preparazione nelle prime partite, appesantito, ma anche qui credo che abbia inciso la stagione della Viola. Per farti un esempio, guarda l’Amrabat della Fiorentina e quello del Mondiale: la diversità nel ruolo in cui lo schierano gli allenatori di Marocco e Viola e l’andamento delle due squadre in generale ha fatto sì che chi segue il calcio abbia notato questa enorme differenza. Cabral? La Fiorentina gioca con un 4/3/3 che necessita che i centrocampisti riforniscano continuamente e velocemente i due esterni alti, in modo che la punta centrale possa smarcarsi. La lentezza del suo gioco, invece, fa invece sì che il centravanti si ritrovi in mezzo a diversi difensori avversari. Lui è un brasiliano atipico: ha la garra dell’argentino, è un uomo d’area di rigore, è bravo e non straordinario con i piedi diversamente, appunto, da molti dei suoi connazionali. È forte fisicamente, ma va messo in condizione di giocare contro uno o due avversari e non contro tre o quattro. Se gli fai arrivare i palloni giusti, diventa un animale in area di rigore. Quarta? Non è inferiore a Milenkovic ed Igor, o meglio gli altri due sono più prestanti fisicamente, mentre lui va meglio di loro in quanto a capacità tecniche. Alla fine, quindi, pur con caratteristiche diverse, i tre calciatori si equivalgono. Uno come lui in Serie A ci sta non bene, ma benissimo".