Duncan: “Partiamo bene, poi ci spengiamo. Ci è mancata un po’ di comunicazione”

L'analisi dura del centrocampista che mastica amaro dopo il k.o. interno contro il Napoli

Dopo la sconfitta interna contro il Napoli, il centrocampista viola Alfred Duncan ha commentato il k.o. al sito ufficiale del club viola: "Fa male come la partita contro l'Inter o la Roma, la squadra parte bene e si spegne a metà strada. Non dovrebbe succedere, ma siamo ancora all'inizio e stiamo imparando nuove cose. Dobbiamo crescere in fretta perché ci servirà per il futuro. Anche noi dobbiamo gestire meglio certi momenti della gara, è fondamentale perché stiamo spendendo tanto e dobbiamo cercare di essere più maturi. Cosa è mancato? Abbiamo perso un po' di lucidità in certi momenti oltre a tanti palloni mentre in altre partite no. E' anche mancata un po' di comunicazione, cosa che ci ha fatto male".