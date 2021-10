Insulti razzisti a Koulibaly, Barone chiede scusa al difensore e al Napoli

Il direttore generale viola si è scusato con Koulibaly per gli insulti razzisti rivolti al difensore e agli altri giocatore di colore del Napoli

Dopo gli epiteti razzisti rivolti a Koulibalynel dopo gara di Fiorentina-Napoli, il dg viola Joe Barone è andato a chiedere scusa personalmente al difensore e alla società azzurra. Come raccolto da Violanews.com, il direttore generale ha espresso la sua vicinanza al senegalese e al club dissociandosi dall'accaduto e ribadendo come per ACF certi tipi di atteggiamenti non verranno tollerati.