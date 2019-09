Duncan, l’agente tagliato fuori dalla trattativa dopo le accuse

Come si legge sulle colonne del Daily Mail, l’agente del neo-viola Bobby Duncan (arrivato oggi in Italia, CLICCA QUI) è stato escluso dalle negoziazioni che hanno portato il suo assistito il viola. Come vi avevamo raccontato tempo fa (QUI), Saif Rubie aveva accusato il Liverpool di bullismo e di aver attentato alla salute mentale di Bobby. Per tutta risposta, i Reds, dopo aver prontamente smentito, ha letteralmente estromesso l’agente dalle trattative con la Fiorentina.

