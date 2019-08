Obiettivo Duncan, gli agenti: “Chiuso in camera 4 giorni, salute mentale danneggiata dal Liverpool”

È un momento difficile per Bobby Duncan, il baby attaccante inglese cugino di Steven Gerrard. Il 18enne attaccante della Primavera del Liverpool vorrebbe lasciare i Reds, ma stando a quanto riportato dai suoi agenti, il club starebbe facendo di tutto per impedirgli di andarsene. «Alcuni mesi fa, addirittura prima della fine del campionato – sostiene l’entourage di Duncan in una nota -, Bobby ha avuto un incontro con la dirigenza del club e l’allenatore dell’academy Alex Inglethorpe nel quale è stato riconosciuto da tutti che Bobby non era felice di continuare al Liverpool. La società ci ha dunque invitato a presentare le offerte di altri club per poterlo liberare. Ma per un giocatore con zero presenze in prima squadra, sarebbe stato difficile trovare delle squadre disposte a sborsare la cifra richiesta dai Reds».

Cambi di direzione

Tra i club interessati alle sue prestazioni, Bobby Duncan avrebbe scelto la Fiorentina. I viola hanno presentato due offerte di prestito, entrambe rifiutate dal Liverpool. «Viste le premesse, abbiamo cercato dei club che potessero essere interessati a prendere Duncan in prestito con opzione o obbligo di acquisto. Un diritto di acquisto da più di 2 milioni di euro sarebbe stata un’ottima soluzione anche per il Liverpool – continua la nota dell’entourage dell’attaccante -, una cifra alta per un giocatore che non avrebbe mai esordito in prima squadra in questa stagione e che non manifesta il desiderio di rimanere. Ma poi il club ci ha fatto sapere che questa non sarebbe stata una strada percorribile».

Salute mentale danneggiata

«Tutti questi rifiuti e ripensamenti sono alla base dalla mancata presenza di Bobby alla sfida contro il Southampton. Questa situazione gli ha provocato un profondo stress che sta danneggiando la sua salute mentale. Un forte stress provocato dalla dirigenza del Liverpool – rivelano gli agenti di Bobby Duncan – che prima gli dice di poter lasciare il club e poi lo costringono a rimanere rifiutando tutte le offerte che gli portiamo. Bobby ha un solo anno di contratto con il Liverpool e le proposte che abbiamo inoltrato al club sono vantaggiose per entrambi». Una situazione che il giocatore non riesce a fronteggiare e che lo ha spinto ad allontanarsi da tutti: «Bobby è rimasto nella sua stanza per quattro giorni senza mai uscire e ha già detto che non tornerà mai più a giocare per il Liverpool. La nostra unica preoccupazione adesso è la sua salute mentale».

Giuseppe Benedini – Corriere.it