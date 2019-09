L’ultimo rinforzo in ordine di tempo non è più Pedro, ma Bobby Duncan (SCHEDA), giovane promessa del Liverpool. Sui media inglesi (per la precisione liverpooecho.uk, ma non solo) si legge di un’offerta pari a due milioni di euro, con il 20% sulla futura rivendita del giocatore. Un modus operandi che sta piacendo molto al DS Pradè (QUI i termini relativi a Pedro), che in precedenza si era comunque mosso per il prestito secco.