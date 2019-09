Pedro in arrivo, tutto su giocatore e trattativa: c’è una percentuale sulla rivendita

Pedro è sempre stato in cima alla lista di Pradè: lo conferma La Repubblica, che ripercorre il tracciato che ha portato l’attaccante brasiliano in viola: la trattativa è stata conclusa nella notte fra sabato e domenica, quasi all’alba, con la Fiorentina forte del tesoretto incassato dalla partenza di Simeone. Prima l’ok del giocatore, poi quello della società. Pedro è partito ieri alle ore 14 brasiliane (19 italiane) da Rio, mentre oggi sarà in città per la firma sul quinquennale a 1,3 milioni a stagione. Alla Fluminense 13 milioni più una percentuale del 15% sulla futura rivendita. Un nove (sarà questo il numero di maglia) vero, voluto fortissimamente da Pradè e Barone, che non hanno mai mollato, nemmeno quando le negoziazioni apparivano in salita. Pedro è veloce, potente, tecnico, abile nel gioco aereo e ben strutturato; con Vlahovic formerà una coppia dalle prospettive sconfinate. E a gennaio il Real stava per assicurarselo: solo l’infortunio ha fatto saltare l’operazione. 31 reti in 93 gare con il Tricolor, adesso si apre il conto in viola. LA SCHEDA COMPLETA DI TUTTITALENTI.COM