Duncan/2: “Il razzismo è radicato, non finirà mai, ma io sono toscano”

La seconda parte della lunga intervista ad Alfred Duncan che affronta temi importanti come il razzismo, la fede e le proprie origini

"In tutto il mondo il razzismo è radicato. Alcuni tifosi non lo fanno per cattiveria, ma per dare fastidio ai giocatori avversari. E lo fanno anche alcuni giocatori, perché non abbiamo niente di diverso. In quel momento l’unica cosa che può darmi fastidio è quella. [...] A me è capitato tante volte di subirle anche dai giocatori e non posso reagire. Da fuori nessuno vede o sente ciò che mi è stato detto. È la mia parola contro la sua. [...]Poi ci sono gli ignoranti, senza educazione. Ma non per colpa loro. Se allo stadio il padre dice certe cose davanti al bambino, lui cresce facendo ciò che fa il padre. È inevitabile. Che uno lo faccia apposta o lo faccia per dare fastidio, per me il razzismo non finirà mai. Quando reagiamo qualcuno pensa che facciamo le vittime, ma non è facile venire umiliato e abusato. C’era 100 anni fa, siamo nel 2022 e continua a succedere, vuol dire che andrà sempre avanti così. Nessuno sta facendo niente".