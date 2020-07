Amrabat, che numeri! E’ “sopra la media” della Serie A in quasi tutti i fondamentali

L’unica consolazione per i tifosi viola dalla partita di ieri si chiama Sofyan Amrabat. Un giocatore che impressiona per quantità e qualità, destinato a vestire la maglia della Fiorentina dalla prossima stagione. Per lui parlano anche i numeri, come sottolinea tuttomercatoweb che cita la app Comparisonator,: il marocchino risulta sopra alla media praticamente in ogni skill. In attacco, in difesa, nei passaggi, nella gestione del gioco. Gioca mediano ma è adddirittura terzo per i duelli offensivi fatti e quinto in quelli vinti ed è tra i primi dieci anche nei duelli difensivi. Decimo per passaggi filtranti, undicesimi per quelli nella trequarti, nei primi venti per passaggi chiave, decimo per cross. Un giocatore completo. QUANDO INIZIA LA NUOVA STAGIONE? LEGGI QUI