Serie A 2020/21, via il 12 settembre? ADL: “Una follia, dobbiamo slittare ad ottobre”

Quando inizierà il campionato 2020/21? “C’era l’indicazione folle della Lega di ricominciare il prossimo campionato il 12 di settembre – ha dichiarato -. Ma secondo me la Serie A dovrebbe partire verso la fine di settembre. L’ideale sarebbe il 4 ottobre”. Questo il parere di Aurelio De Laurentiis, che oggi ha presentato il prossimo ritiro del Napoli previsto a Castel di Sangro. “Dopo la gara di Champions con il Barcellona in programma l’8, dovessimo essere eliminati daremo 12 giorni di riposo alla squadra quindi ritiro inizierebbe il 20 agosto – ha spiegato AdL -. Nel caso in cui si dovesse passare il turno inizierebbe più tardi”.