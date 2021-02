Dragowski: “Siamo arrabbiati, lavoreremo per vincere la prossima”

Arrivano sui canali ufficiali della Fiorentina anche le considerazioni di Bartlomiej Dragowski sulla gara di oggi pomeriggio:

Una partita molto equilibrata con poche occasioni da gol. L’Udinese è così, compatta in difesa, trovare spazio per giocare è difficile. Negli ultimi dieci minuti abbiamo provato a vincerla, loro sono ripartiti e hanno fatto gol. Malcuit e Kokorin sono buone aggiunte, portano qualità e siamo contenti per loro. Ma siamo arrabbiati dopo questa partita. Lavoreremo duro per vincere la prossima, servono punti e vittorie.