Dragowski: “Migliore in campo col Cagliari? Felice, ma conta la squadra”

Il portiere della Fiorentina, Bart Dragowski, è stato intervistato dai canali social del club gigliato:

Premiato dai tifosi come migliore in campo contro il Cagliari? Li ringrazio, ma l’importante è aver vinto la partita. Sono contento di esser stato il migliore in campo, ma conta il risultato della squadra.

Come si fa a parare un rigore? Studio i rigoristi avversari e poi contano anche le mie sensazioni.