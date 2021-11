Dragowski, il rinnovo rimane in stallo. Incontro infruttuoso con la società

Le parti si sono incontrate ma non c'è stato nessun avvicinamento

Continua a tener banco la situazione relativa al rinnovo di Bart Dragowski in casa Fiorentina. Nella giornata di oggi, l'entourage del polacco e la dirigenza Viola si sono incontrati per capire se ci fosse la possibilità di trovare un accordo. L'incontro, però, non ha prodotto grossi risultati, scrive tuttomercatoweb.com. Di fatto, il rinnovo del portierone polacco, il cui contratto scade nel 2023, resta in stand-by. Vedremo come si muoverà adesso la Fiorentina, che ha tutto l'interesse a evitare un nuovo caso Vlahovic.