Dragowski, distanza sul rinnovo. Incontro con ACF per sventare Vlahovic bis

Le novità riguardo la trattativa di rinnovo di contratto fra la Fiorentina e Bart Dragowski: l'accordo tra le parti sembra lontano

La Fiorentina prosegue a lavorare per il rinnovo di Bartolomiej Dragowski. La situazione - secondo quanto riporta Tmw - rischia di prendere la stessa piega di quella con Dusan Vlahovic. Il suo contratto scade nel 2023 e per rinnovarlo il suo entourage ha avanzato la richiesta di un triennale da 1,8 milioni di euro. La società viola non si è ancora spinta a quelle cifre, "limitandosi" a mettere sul piatto 1,2 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che giocatore ed agenti considerano insufficiente, visto che Dragowski percepisce già un compenso intorno al milione.