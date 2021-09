Dragowski, i motivi dell’esclusione del portiere polacco

Come gli altri nazionali, stasera anche Dragowski non sarà titolare in Atalanta-Fiorentina

Tranne Milenkovic, Vlahovic e Biraghi, tutti gli altri giocatori rientrati dalle rispettive nazionali siederanno in panchina o addirittura in tribuna. Anche per Bartlomiej Dragowski, nonostante gli zero minuti contro Albania, San Marino e Inghilterra, Italiano non ha modificato la strategia per il match contro l'Atalanta. Secondo Radio Bruno, la scelta di Terracciano è pur sempre tecnica ma dettata dai lunghi spostamenti del portiere polacco, fermo ai sedici minuti dell'esordio all'Olimpico primo dell'espulsione per l'uscita su Abraham.